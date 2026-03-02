Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі зробив перший дубль у МЛС-2026, допомігши Інтер Маямі оформити яскравий камбек

Денис Іваненко — 2 березня 2026, 09:32
Мессі зробив перший дубль у МЛС-2026, допомігши Інтер Маямі оформити яскравий камбек
Ліонель Мессі
Getty Images

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі здолав на виїзді Орландо Сіті з рахунком 4:2.

Одним з головних героїв зустрічі став Ліонель Мессі. Він допоміг своїй команді здійснити камбек після того, як чинні чемпіони програли перший тайм 0:2.

38-річний аргентинець відзначився дублем. Першим голом він зрівняв рахунок. 

А другим взяття воріт Мессі поставив крапку. Він зробив це дальнім ударом зі штрафного.

Зазначимо, що це перші результативні дії для аргентинця у 2026 році. У першому поєдинку нового сезону МЛС "чаплі" зазнали поразки від Лос-Анджелеса з рахунком 0:3 й це була друга офіційна гра.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро у МЛС може перейти зірковий Антуан Грізманн. Колишнього партнера Ліонеля Мессі по Барселоні хоче підписати саме Орландо Сіті, якому аргентинець забив двічі.

Читайте також :
Це абсолютна вершина: Сабо назвав найкращого футболіста в історії
MLS Інтер Маямі Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Він вирішив зі мною не вітатися: Лапорта – про розрив стосунків із Мессі та причини його відходу з Барселони
Мессі почув вердикт МЛС після скандалу з арбітрами
Подарунок від LEGO: Мессі похизувався другим Кубком світу у своїй колекції
Колишня команда Мессі хоче повернути зіркового аргентинця у 2027 році
Ді Марія обрав найкращого з-поміж Мессі та Роналду

Останні новини