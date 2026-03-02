Мессі зробив перший дубль у МЛС-2026, допомігши Інтер Маямі оформити яскравий камбек

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі здолав на виїзді Орландо Сіті з рахунком 4:2.

Одним з головних героїв зустрічі став Ліонель Мессі. Він допоміг своїй команді здійснити камбек після того, як чинні чемпіони програли перший тайм 0:2.

38-річний аргентинець відзначився дублем. Першим голом він зрівняв рахунок.

А другим взяття воріт Мессі поставив крапку. Він зробив це дальнім ударом зі штрафного.

Зазначимо, що це перші результативні дії для аргентинця у 2026 році. У першому поєдинку нового сезону МЛС "чаплі" зазнали поразки від Лос-Анджелеса з рахунком 0:3 й це була друга офіційна гра.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро у МЛС може перейти зірковий Антуан Грізманн. Колишнього партнера Ліонеля Мессі по Барселоні хоче підписати саме Орландо Сіті, якому аргентинець забив двічі.