Ямал назвав найкращого футболіста всіх часів

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 15:05
Лідер каталонської Барселони Ламін Ямал заявив, що вважає найкращим футболістом у історії є колишній форвард каталонців Ліонель Мессі.

Слова вінгера збірної Іспанії наводить Фабріціо Романо.

"Лео Мессі – найкращий футболіст усіх часів. Якщо він не найкращий спортсмен у історії, то точно один із. Всі поважають його за те, чого він досягнув, і сподіваюся, що я зможу піти його стопами", – заявив іспанець.

Напередодні Ямал став володарем премії Laureus "Молодий спортсмен року". 18-річний нападник Барселони у поточному сезоні відіграв 44 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 23 взяттями воріт та 16 асистами.

На початку березня 2026 року Ямал побив гольовий рекорд Ла Ліги, який тримався майже 100 років.

