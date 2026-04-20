Зібрала на собі всі погляди: дружина Мессі у гарячому образі увірвалася на світський захід

Дружина футболіста Інтер Маямі Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо, стала однією з головних зірок презентації нової колекції Tiffany & Co у Нью-Йорк.

38-річна аргентинка з'явилася на заході у вишуканій темно-синій максісукні з обтислим верхом і драпіруванням, головним акцентом якої стала повністю відкрита спина, що підкреслила її витончений силует.

На опублікованих кадрах Антонелла Рокуццо впевнено позує перед камерами, демонструючи елегантний і водночас сміливий образ, доповнений класичними прикрасами бренду — масивним кулоном, браслетом і каблучкою.

Її образ одразу привернув увагу гостей та користувачів соцмереж, які відзначили поєднання стриманої розкоші та сучасного стилю.

