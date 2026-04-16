Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі став власником іспанського клубу

Олег Дідух — 16 квітня 2026, 18:42
Ліонель Мессі
Getty Images

Зірковий форвард американського Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став власником іспанського футбольного клубу Корнелья.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

За їхньою інформацією, Мессі придбав усі 100 відсотків акцій клубу. Корнелья виступає в групі Терсера федерасьйон – п'ятого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії.

Корнелья базується у Каталонії. Свого часу через клуб пройшли такі відомі гравці як воротар Арсенала Давід Райя, захисник Барселони Херард Мартін, Кейта Бальде та експартнер Мессі по команді Жорді Альба, з яким аргентинець виступав разом у Барселоні та Інтер Маямі.

Напередодні повідомлялося про те, що компанія із Маямі подала багатомільйонний позов проти Мессі та Аргентинської футбольної асоціації.

Останні новини