Зірка Атлетико побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Аргентинський нападник Атлетико Мадрид Хуліан Альварес побив рекорд свого легендарного співвітчизника Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

Напередодні Альварес на 56 хвилині забив гол у ворота Арсенала у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів (нічия 1:1), реалізувавши пенальті. Для Альвареса цей гол став 25-м у кар'єрі в Лізі чемпіонів.

Для того, щоби досягнути позначки в 25 голів, йому знадобився лише 41 матч. Це рекорд серед південноамериканських гравців. Попередній належав Мессі, який забив 25 голів у 42 матчах.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Альвареса 20 голів і 9 асистів у 48 матчах за Атлетико в усіх турнірах. Трансферна вартість 26-річного аргентинця оцінюється в 90 мільйонів євро.