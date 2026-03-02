Фернандеш перевершив результативне досягнення Бекхема в Манчестер Юнайтед

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш увійшов у трійку найкращих гравців "червоних дияволів" в історії за важливим показником.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Португалець став головним героєм зустрічі проти Крістал Пелес (2:1). У матчі з "орлами" він забив гол і віддав асист, завдяки чому манкуніанці здійснили камбек і піднялись на третє місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Спочатку Бруну відзначився реалізованим пенальті, а згодом аситував Беньяміну Шешко. Цей поєдинок став для португальця вже 18-м у складі МЮ в рамках АПЛ, у якому він одночасно записував до свого активу гол і результативну передачу.

За цим показником Фернандеш випередив легендарного Девіда Бекхем, який має 17 таких матчів за клуб. Лідером залишається Вейн Руні (35), а друге місце посідає Раян Гіггз (22).

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Бруну Фернандеш провів 25 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і віддав 13 результативних передач. За системою гол + пас він поступається лише Ерлінгу Голанду (29 результативних дій).