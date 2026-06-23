Досвідчений Сілва втретє повернувся у Флуміненсе

Бразильський Флуміненсе оголосив про повернення 41-річного центрального захисника Тіагу Сілви.

Про це повідомляє клубний сайт.

Сторони підписали контракт до грудня 2026-го. Жодні інші деталі угоди не розголошуються.

🎵 GUERREIRO DA ZAGA TRICOLOR

RAÇA, HABILIDADE E VIGOR

THIAGO SILVA É REI

JAMAIS ESQUECEREI

O MITO QUE A TORCIDA CONSAGROU 🎵



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Досвідчений футболіст втретє у своїй кар'єрі перебрався до Флуміненсе на правах вільного агента із Порту, з яким у нього контракт лише до 30 червня поточного року.

Нагадаємо, що раніше Сілва виступав за цей бразильський клуб – у 2007-2009 та 2024-2026 роках. За цей час провів у футболці команди 186 ігор (18 голів та 5 асистів). Разом із Флуміненсе завоював лише один титул – Кубок Бразилії у 2007 році.

Відзначимо, що за свою кар'єру Тіагу пограв за чимало топових клубів – Челсі, ПСЖ, Мілан та Порту. У сезоні-2020/21 разом із лондонським клубом виграв Лігу чемпіонів та аж 7 разів ставав чемпіоном Франції у складі парижан. Загалом на клубному рівні здобув 32 трофеї.