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Мессі може пропустити чвертьфінал Копа Америка-2024

Владислав Уткін — 4 липня, 10:24
Мессі може пропустити чвертьфінал Копа Америка-2024

Участь лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі у матчі 1/4 фіналу Копа Америки-2024 проти Еквадору залишається під питанням.

Про це заявив головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні на пресконференції.

"Ми почекаємо, перш ніж ухвалити рішення щодо Мессі. Учора у нас були хороші передчуття з приводу Лео. У нас є варіант із Лаутаро Мартінесом і Хуліаном Альваресом. Вони можуть разом вийти в основі, якщо Лео не буде. Ми почекаємо сьогоднішнього тренування, щоб обговорити це питання.

Буде справедливо почекати до останнього моменту і дати йому час. Перед тренуванням я поговорю з ним, щоб вирішити, що ми будемо робити завтра", — сказав наставник.

Поєдинок проти Еквадору відбудеться 5 липня о 4:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Мессі зазнав травми привідного м'яза у матчі другого туру проти Чилі, через що був вимушений пропустити останній поєдинок групового етапу проти Перу.

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