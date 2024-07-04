Мессі може пропустити чвертьфінал Копа Америка-2024

Участь лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі у матчі 1/4 фіналу Копа Америки-2024 проти Еквадору залишається під питанням.

Про це заявив головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні на пресконференції.

"Ми почекаємо, перш ніж ухвалити рішення щодо Мессі. Учора у нас були хороші передчуття з приводу Лео. У нас є варіант із Лаутаро Мартінесом і Хуліаном Альваресом. Вони можуть разом вийти в основі, якщо Лео не буде. Ми почекаємо сьогоднішнього тренування, щоб обговорити це питання.

Буде справедливо почекати до останнього моменту і дати йому час. Перед тренуванням я поговорю з ним, щоб вирішити, що ми будемо робити завтра", — сказав наставник.