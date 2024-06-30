Аргентина з дублем Лаутаро обіграла Перу, Канада зіграла внічию з Чилі у 3 турі Копа Америка
У ніч на 30 червня відбулося два поєдинки у групі А у третьому турі групового етапу Кубку Америки.
Збірна Аргентини з дублем Лаутаро Мартінеса перемогла Перу (2:0). Канада розписала мирову з Чилі (0:0) у битві за вихід у плейоф.
Копа Америка-2024
3 тур, група А, 30 червня
Аргентина — Перу 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Мартінес, 2:0 - 86 Мартінес
Канада — Чилі 0:0
За підсумками трьох турів перемогу в групі А здобула Аргентина, другою стала Канада, в активі якої 4 бали. Чилі та Перу покидають турнір.
Напередодні збірна Бразилії з дублем Вінісіуса Жуніора розгромила Парагвай.
48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).