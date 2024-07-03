Визначились чвертьфінальні пари Копа Америка

У середу, 3 липня, були зіграні останні матчі групового етапу Копа Америка, за результатами яких були визначені чвертьфіналісти турніру.

Розклад матчів 1/4 фіналу

Аргентина – Еквадор (5 липня, 04:00 за київським часом)

(5 липня, 04:00 за київським часом) Венесуела – Канада (6 липня, 04:00 за київським часом)

(6 липня, 04:00 за київським часом) Колумбія – Панама (7 липня, 01:00 за київським часом)

(7 липня, 01:00 за київським часом) Уругвай – Бразилія (7 липня, 04:00 за київським часом)

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Напередодні збірна Бразилії не змогла переграти Колумбію та посіла друге місце у групі D.

Нагадаємо, 48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).