Визначились чвертьфінальні пари Копа Америка
— 3 липня, 07:59
У середу, 3 липня, були зіграні останні матчі групового етапу Копа Америка, за результатами яких були визначені чвертьфіналісти турніру.
Розклад матчів 1/4 фіналу
- Аргентина – Еквадор (5 липня, 04:00 за київським часом)
- Венесуела – Канада (6 липня, 04:00 за київським часом)
- Колумбія – Панама (7 липня, 01:00 за київським часом)
- Уругвай – Бразилія (7 липня, 04:00 за київським часом)
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Напередодні збірна Бразилії не змогла переграти Колумбію та посіла друге місце у групі D.
Нагадаємо, 48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).