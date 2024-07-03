Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначились чвертьфінальні пари Копа Америка

— 3 липня, 07:59
Визначились чвертьфінальні пари Копа Америка

У середу, 3 липня, були зіграні останні матчі групового етапу Копа Америка, за результатами яких були визначені чвертьфіналісти турніру.

Розклад матчів 1/4 фіналу

  • Аргентина – Еквадор (5 липня, 04:00 за київським часом)
  • Венесуела – Канада (6 липня, 04:00 за київським часом)
  • Колумбія – Панама (7 липня, 01:00 за київським часом)
  • Уругвай – Бразилія (7 липня, 04:00 за київським часом)
Реклама:
Напередодні збірна Бразилії не змогла переграти Колумбію та посіла друге місце у групі D.

Нагадаємо, 48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

Копа Америка Копа Америка-2024

Копа Америка

Бразилія розписала мирову з Колумбією, Коста-Рика переграла Парагвай у 3 турі Копа Америка
Венесуела розгромила Ямайку, Еквадор розписав мирову з Мексикою у 3 турі Копа Америка
Збірна Чилі розписала мирову з Перу на старті Копа Америка
Мессі встановив 2 рекорди на Копа Америка
Збірна Аргентина з дублем Мессі розгромила Гватемалу

Останні новини