Чемпіон світу зізнався, хто заслуговує виграти Золотий м’яч-2026

Чемпіон WBA у напівсередній вазі Теофімо Лопеc (23-2, 13 КО) розповів, що номером один у боротьбі за Золотий м'яч-2026 для нього є Ліонель Мессі.

Його цитує DAZN Boxing.

"Мессі! Він виходив у два фінали чемпіонату світу поспіль і виграв 1 із 2 Кубків світу... Чудовий лідер і заслужений взірець для наслідування", – сказав Лопес.

Нагадаємо, що нападник Інтер Маямі потрапив до 30-ки номінантів на ЗМ-2026 та вже гарантовано увійшов до чільної десятки. Однак саму церемонію вручення, яка відбудеться 26 жовтня, володар восьми Золотих м'ячів пропустить. Цікаво, що востаннє аргентинець здобував цю нагороду у 2023 році, коли вже виступає за клуб із Маямі.

Натомість головними фаворитами залишаються Гаррі Кейн, Ламіл Ямал та Кіліан Мбаппе.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Раніше Олександр Усик назвав свого фаворита на ЗМ-2026.