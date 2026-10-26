Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Чемпіон світу зізнався, хто заслуговує виграти Золотий м’яч-2026

Софія Кулай — 26 жовтня 2026, 20:54
Чемпіон світу зізнався, хто заслуговує виграти Золотий м’яч-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Чемпіон WBA у напівсередній вазі Теофімо Лопеc (23-2, 13 КО) розповів, що номером один у боротьбі за Золотий м'яч-2026 для нього є Ліонель Мессі.

Його цитує DAZN Boxing.

"Мессі! Він виходив у два фінали чемпіонату світу поспіль і виграв 1 із 2 Кубків світу... Чудовий лідер і заслужений взірець для наслідування", – сказав Лопес.

Нагадаємо, що нападник Інтер Маямі потрапив до 30-ки номінантів на ЗМ-2026 та вже гарантовано увійшов до чільної десятки. Однак саму церемонію вручення, яка відбудеться 26 жовтня, володар восьми Золотих м'ячів пропустить. Цікаво, що востаннє аргентинець здобував цю нагороду у 2023 році, коли вже виступає за клуб із Маямі.

Натомість головними фаворитами залишаються Гаррі Кейн, Ламіл Ямал та Кіліан Мбаппе.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Раніше Олександр Усик назвав свого фаворита на ЗМ-2026.

Читайте також :
Капітани МЮ і ПСЖ за межами 20-ки: результати голосування за Золотий м'яч-2026
Золотий м'яч Ліонель Мессі Теофімо Лопес

Золотий м'яч

Усик назвав свого фаворита на Золотий м'яч-2026
Капітани МЮ і ПСЖ за межами 20-ки: результати голосування за Золотий м'яч-2026
Мессі пропустить церемонію вручення Золотого м’яча-2026
Калиниченко назвав гравця, який заслужив Золотий м’яч-2026
Шевченко прибув до Лондона на церемонію вручення Золотого м'яча

Останні новини