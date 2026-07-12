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Пікфорд став рекордсменом збірної Англії за матчами на чемпіонатах світу

Микола Літвінов — 12 липня 2026, 00:53
Пікфорд став рекордсменом збірної Англії за матчами на чемпіонатах світу
Джордан Пікфорд
ФК Евертон

Воротар Евертона Джордан Пікфорд став рекордсменом за кількістю проведених за збірну Англії матчів на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Squawka. 

Це досягнення йому підкорилося після того, як він вийшов у стартовому складі на матчі проти Норвегії у чвертьфіналі цьогорічної світової першості. Таким чином, 32-річний голкіпер взяв участь у своєму вісімнадцятому матчі на мундіалях.

Раніше цей рекорд належав воротареві Пітеру Шілтону, який за 20 років виступів у складі "Трьох Левів" відіграв 17 матчів на ЧС.

Зауважимо, що за спиною Пікфорда загалом 90 поєдинків за національну збірну, у яких він пропустив 60 м'ячів та 46 разів залишив ворота своєї команди на "замку".

Додамо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі між Англією та Норвегією в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, ознайомитеся з якою ви можете за посиланням

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Джордан Пікфорд

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