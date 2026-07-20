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Ну, зараз йому вже 39 років: Скалоні – про майбутнє Мессі у збірній Аргентини

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 08:52
Ну, зараз йому вже 39 років: Скалоні – про майбутнє Мессі у збірній Аргентини
Ліонель Мессі
Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про майбутнє Ліонеля Мессі після поразки у фіналі чемпіонату світу-2026 від Іспанії (0:1).

Його слова передає The Athletic.

Фахівець розхвалив капітана "альбіселесте". Він заявив, що для нього будуть завжди відкриті двері в національну команду. 

"Ну, зараз йому вже 39 років. Неймовірно. З мого боку тут уже нічого додати. Для мене абсолютно очевидно, що він гратиме доти, доки сам не вирішить зупинитися.

Всі гравці команди, партнери та люди з оточення підтримуватимуть його. Я впевнений і сподіваюся, що всі пишаються ним і тим, чого він досяг, адже він – найкращий футболіст усіх часів", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що на ЧС-2026 Ліонель Мессі зробив 12 результативних дій. Він забив вісім голів і віддав чотири асисти.

Після фінального свистка капітан збірної Аргентини не зміг стримати сліз. Наразі невідомо, чи продовжуватиме він міжнародну кар'єру.

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