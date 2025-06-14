Буде складно: Мельгоса – про матч із Фінляндією на Євро-2025

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса очікує важкий матч проти Фінляндії у 2 турі групового етапу Євро-2025.

Цитує наставника Суспільне Спорт.

Гравці молодіжної команди відновились після поразки від Данії та готові до наступного поєдинку.

"Всі гравці здорові та відновилися. У нас не було багато часу для того, щоб відновитися, але всі команди в рівних умовах. Всі футболісти, які були травмовані або ж мали певні проблеми – всі відновилися. Фізично гравці готові, психологічно — теж. Результат [проти Данії U21] не був хорошим та таким, на який ми очікували, але з командою все добре і вона готова грати. [У день матчу] побачимо, на скільки змін варто очікувати", – розповів він.

Мельгоса не вважає, що результат матчу між Фінляндією та Нідерландами (2:2) не був сенсаційним.

"Це не так вже й здивувало. Фінляндія — гарна команда, ми це вже встигли побачити. І я вважаю, що вони мають все необхідне, щоб перемагати решту команд на турнірі. Тож, жодних сюрпризів [щодо їхнього результату з Нідерландами]. Що я зрозумів про Фінляндію — ця команда ніколи не здається. Вони докладають чимало зусиль у кожному поєдинку, у цьому ми не сумніваємося. Також фінська ліга зараз перебуває посеред сезону, і тому вони будуть готові. Мені подобається, що їхні футболісти психологічно зрілі, вони ніколи не здаються. Також вони мають якісних гравців, тож це гарний суперник. Очікую на важку гру, буде складно. У цих поєдинках, оскільки це Євро, попередня гра впливає, тож ми маємо з цим впоратися, з тими емоціями, які були. Мали з чого зробити висновки. Побачимо: якщо ми з цим впоралися і добре підготувалися, то маємо всі шанси на перемогу", – розповів Мельгоса.

Нагадаємо, що напередодні збірна поступилася Данії з рахунком 2:3. Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Зазначимо, що Олег Очеретько став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА та SofaScore.