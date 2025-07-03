Ліверпуль назавжди закріпить 20-й номер за загиблим Жотою

Англійській Ліверпуль закріпить 20-й номер за португальським футболістом Діогу Жотою, який напередодні загинув у ДТП.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"20-й номер по праву буде увічнений за свій внесок у перемогу Ліверпуля в сезоні 2024-25 – 20-му в історії клубу. Жота своїм фірмовим хитанням і ударом закріпив перемогу у квітневому мерсисайдському дербі, що стало останнім голом у його житті (у цьому матчі Ліверпуль став чемпіоном – прим.)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.