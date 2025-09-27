Слот підтвердив рішення Ліверпуля заплатити сім'ї Жоти гроші за останні два роки контракту

Родина колишнього вінгера Ліверпуля Діогу Жоти отримає гроші за останні два роки контракту між футболістом та англійським клубом.

Про це повідомляє ESPN.

На початку липня цього року Жота став жертвою автокатастрофи, в результаті якої він загинув разом із братом Андре Сілвою. Після цього португальські ЗМІ припустили, що Ліверпуль платитиме родині загиблого футболіста гроші, які він мав отримати за два роки, що залишилися за чинним контрактом.

Головний тренер мерсисайдців Арне Слот заявив, що саме це англійський колектив і вирішив зробити.

"Я сказав, як пишаюся реакцією вболівальників і власників клубу. Власників, як і тренерів, зазвичай критикують, але те, як вони впоралися з цією ситуацією, виплативши його дружині та дітям усі гроші за контрактом, – можливо, люди вважають це нормальним, але у футболі це не так. Скільки було квітів, скільки пам'ятних знаків... Я майже розчулююся, коли про це згадую. Неймовірно, що зробили наші вболівальники і гравці, як вони поводилися під час похорону і після нього. А потім ми знову маємо тренуватися. Бувають моменти, коли я думаю: Що зараз відчувають його дружина і діти?. Звучить жорстко, але наше життя триває", – сказав Слот.

Нагадаємо, що після загибелі Діогу Жоти Ліверпуль вивів із обігу 20-й номер, під яким виступав вінгер збірної Португалії.

Раніше близький друг Жоти Рубен Невеш вшанував пам'ять загиблого футболіста, зробивши тату із його зображенням.