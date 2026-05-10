Зірковий голкіпер Ліверпуля відкритий до трансферу в Ювентус

Перший номер Ліверпуля Аліссон Бекер готовий змінити клубну прописку.

Про це інформує Бен Джейкобс.

Бразильський голкіпер відкритий до пропозиції туринського Ювентуса.

Водночас зазначається, що 33-річний воротар не буде форсувати свій відхід із англійського клубу. Він покине "мерсисайдців" лише за умови, якщо пропозиція на його трансфер буде вигідна усім сторонам.

Якщо Аліссон таки покине Ліверпуль, то такий відхід "відкриє двері" до основи для Гіоргі Мамардашвілі, який повернувся з оренди з іспанської Валенсії.

Чинний контракт бразильського воротаря з англійською командою розрахований до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що Аліссон виступає за Ліверпуль із літа 2018-го, коли перейшов із італійської Роми. Відтоді провів у футболці "мерсисайдців" 332 матчі, у яких пропустив 305 голів та у 137 іграх відіграв на нуль. Також завоював 8 титулів.

У поточному сезоні-2025/26 вже взяв участь у 34-х подинках (36 пропущених м'ячів та 13 "сухих" зустрічей).

Раніше повідомлялося, що Аліссон вже узгодив умови особистого контракту зі "старою синьйорою".