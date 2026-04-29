Делегація Ірану не братиме участі в конгресі ФІФА у Канаді через "неприйнятну поведінку імміграційної служби" – ЗМІ

Представники футбольної федерації Ірану не братиме участь у конгресі ФІФА, який проходить у Канаді через "неприйнятну поведінку співробітників імміграційної служби".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційну агенцію Tasnim.

Президент організації Мехді Тадж, генеральний секретар Хедаят Момбейні та його заступник Хамед Момені оформили візи та прибули для участі у з'їзді, але повернулися додому наступним рейсом.

Зазначається, що представники ФІФА зв'язувалися з футбольними чиновниками Ірану та висловили співчуття з приводу цього інциденту. Також представникам іранської ФА повідомили, що планується зустріч між ними та президентом ФІФА Джанні Інфантіно у його штаб-квартирі.

Нагадаємо, Іран поки не підтвердив свою участь у турнірі через війну на Близькому Сході. Іранська команда має провести усі поєдинки групового етапу на території США та зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі до Мексики, але ця пропозиція була відхилена. Попри це, Джанні Інфантіно запевняв, що Іран зіграє на ЧС-2026.