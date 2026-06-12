Наставник ПАР висловився про поразку від Мексики на старті ЧС-2026 з футболу

Головний тренер збірної Південно-Африканської Республіки Уго Броос запевнив, що з приводу другого вилучення у складі його команди Темби Зване можна посперечатися.

Його цитує ESPN.

На його думку, у цьому епізоді саме мексиканський футболіст блокував його підопічного. Попри це Броос закликав прийняти рішення головного арбітра поєдинку.

"Першу червону картку потрібно прийняти. Їхній гравець виходив сам на сам із воротами, а Яя сфолив на ньому, тому це рішення я можу зрозуміти. Для обох гравців неприємно отримати червону картку вже в першому матчі чемпіонату світу. Тепер у нас є два футболісти, які не зможуть зіграти в наступній грі", – сказав Броос.

Наставник африканської національної команди не абчить великих проблем у таких кадрових втратах, адже у його розпорядженні ще багато гравців.

Попереду у збірної ПАР є сім днів на відновлення та підготовку до наступного матчу. 18 червня команда Брооса зіграє проти Чехії. Початок – о 19:00 (за київським часом).

"У нас є сім днів на відновлення. Ці хлопці – професіонали, тому я не думаю, що виникнуть якісь проблеми. Я впевнений, що їх не буде. Нам потрібні наступні два дні, щоб оговтатися від розчарування та втоми. Починаючи із суботи-неділі, хлопці будуть готові якісно тренуватися", – додав 74-річний спеціаліст.

Поєдинок Мексика – ПАР закінчився перемогою господарів 2:0. Зустріч могла бути зірвана через масові протести у Мехіко, зокрема поблизу стадіону, де відбувалася гра.

Відзначимо, що команда Брооса закінчить груповий етап матчем проти Південної Кореї (25 червня о 04:00).

Раніше перший поєдинок ЧС-2026 прокоментували головний тренер Мексики Хав'єр Агірре та нападник Хуліан Кіньйонес.