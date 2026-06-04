Чекав лише один фанат: футболісти збірної ПАР влаштували хлопчику день, який він запам’ятає на все життя

Здавалося б, звичайний день біля готелю збірної Південно-Африканської Республіки в Мексиці. Але для одного хлопчика він перетворився на справжню казку.

Після прибуття команди до міста Пачука, де збірна ПАР базуватиметься під час чемпіонату світу, біля готелю на футболістів чекав лише один юний уболівальник. Жодного натовпу, сотень фанатів чи шаленого ажіотажу – тільки хлопець, який мріяв побачити своїх кумирів наживо. І футболісти не залишили його без уваги.

Гравці збірної один за одним підходили до хлопця, фотографувалися з ним, спілкувалися та залишали автографи. Замість швидко пройти до готелю, команда приділила юному фанату стільки часу, скільки було потрібно, щоб цей день став для нього особливим.

На цьому сюрпризи не закінчилися. Хлопець отримав підписаний альбом із наліпками Panini, а головний тренер команди Уго Брос особисто подарував йому футболку збірної ПАР.

Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.