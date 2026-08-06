Воротар переплутав розмітку на полі й отримав вилучення: курйоз із ПАР підкорив мережу

У чемпіонаті Південно-Африканської Республіки стався один із найдивніших епізодів футбольного сезону. Голкіпер ТС Гелаксі Сіпхо Масеті отримав пряму червону картку після того, як помилково вирішив, що перебуває у власному штрафному майданчику.

Курйоз стався наприкінці матчу проти Магесі. На газоні після іншого спортивного заходу залишилася додаткова розмітка, яка й заплутала воротаря. Масеті був переконаний, що знаходиться в межах дозволеної зони, тому спокійно взяв м'яч у руки.

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Насправді ж голкіпер перебував приблизно за сім метрів за межами штрафного майданчика. Арбітр не мав іншого вибору, окрім як одразу показати футболісту пряму червону картку за гру рукою поза штрафною.

На полі залишилася розмітка після проведення матчу з регбі (або іншого виду футболу), через що воротар і втратив орієнтацію. Саме цей момент став головною темою обговорень серед уболівальників.

Зазначимо, що сам матч завершився внічию із рахунком 2:2, а вилучення голкіпера не вплинуло на остаточний результат.

Раніше повідомлялося, що у мережі завірусився епізод, в якому фанат намагався підкупити арбітра під час перегляду VAR.