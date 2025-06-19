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Гран-прі ПАР зробив перший великий крок для повернення у Формулу-1

Олексій Погорелов — 19 червня 2025, 20:33
Гран-прі ПАР зробив перший великий крок для повернення у Формулу-1
Формула-1
Формула-1

Траса К'яламі отримала від ФІА статус класу 1, що підвищує ймовірність повернення Формули-1 до Південної Африки.

Про це повідомляє Motorsport Week.

ПАР зробила перший великий крок для того, щоб К'яламі знову почав приймати Гран-прі "королеви автоспорту".

Згідно з джерелом, власники траси мають три роки на реалізацію модернізацій. Роботи торкнуться інфраструктури, безпеки, технічних зон. При цьому конфігурація самого треку (4,5 км) залишиться без змін.

Гран-прі ПАР проводився на автодромі К'яламі з 1967 по 1993 роки з невеликими перервами. Гонка залишила календар Ф-1 після того, як нові власники треку вирішили відмовитися від проведення етапу через великі витрати на нього.

Варто зазначити, що саме з того моменту Гран-прі Формули-1 не проводиться на африканському континенті.

Нагадаємо, що президент Формули-1 Стефано Доменікалі говорив про бажання повернути гонку в ПАР. Проте він також зазначив, що у цього є багато нюансів.

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