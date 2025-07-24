Такого ви ще не бачили: команда в ПАР показувала фінти суперникам, щоб забити гол на останніх секундах

У Південній Африці відбувся один із найяскравіших та водночас найбожевільніших матчів турніру Kasi Flava, де шоу важить не менше, ніж результат.

Під час гри одна з команд просто морально знищила суперника, влаштувавши неймовірну виставу перед тим, як забити переможний гол.

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На 89-й хвилині футболісти більше двох хвилин виконували абсолютно безглузді, але видовищні фінти. Вони передавали м'яч одне одному п’ятами, крутилися навколо м’яча, і навіть лягали головами на нього!

Суперник не міг нічого вдіяти – все виглядало як справжнє знущання. Зрештою, ця вражаюча вистава завершилася точним ударом і голом, який приніс команді перемогу.

Зазначимо, Kasi Flava – це не звичайний футбольний турнір. Тут вболівальники цінують не тільки результат, а й стиль гри. За перемогу учасники отримують не кубок, а значно колоритніші призи: гроші, ящик бренді та навіть стадо овець.

Раніше повідомлялося, що аргентинський футболіст відзначився шикарним голом ударом через себе, претендуючи на премію Пушкаша.