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Мексика та ПАР визначилися зі стартовими складами на матч-відкриття ЧС-2026

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 20:54
Мексика та ПАР визначилися зі стартовими складами на матч-відкриття ЧС-2026
FIFA

У четвер, 11 червня, відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрінуться збірні Мексики та Південної Африки.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Мексика: Ранхель, Реєс, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ліра, Альварадо, Гутьєррес, Фідальго, Кіньйонес, Хіменес.

ПАР: Вільямс, Мудау, Окон, Сібісі, Мбоказі, Модіба, Мокуна, Сітоле, Адамс, Фостер, Райнерс.

Гру на легендарному стадіоні "Ацтека" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо в Україні матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO. 

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Мексика – Південна Африка.

Зазначимо, що у групу A також потрапили збірні Чехії та Південної Кореї. Вони свій дебютний матч на турнірі зіграють 12 червня о 5:00 за київським часом.

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