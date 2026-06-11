Мексика та ПАР визначилися зі стартовими складами на матч-відкриття ЧС-2026
У четвер, 11 червня, відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрінуться збірні Мексики та Південної Африки.
Команди вже визначилися зі стартовими складами на поєдинок.
Мексика: Ранхель, Реєс, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ліра, Альварадо, Гутьєррес, Фідальго, Кіньйонес, Хіменес.
ПАР: Вільямс, Мудау, Окон, Сібісі, Мбоказі, Модіба, Мокуна, Сітоле, Адамс, Фостер, Райнерс.
Гру на легендарному стадіоні "Ацтека" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наживо в Україні матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Мексика – Південна Африка.
Зазначимо, що у групу A також потрапили збірні Чехії та Південної Кореї. Вони свій дебютний матч на турнірі зіграють 12 червня о 5:00 за київським часом.