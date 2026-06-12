Повторення історії з Києва: журналіст кинув прямий ефір заради селфі з Шакірою на відкритті ЧС-2026

Перед стартом чемпіонату світу-2026 у центрі уваги несподівано опинився аргентинський журналіст Марсело Бенедетто. Причиною став кумедний епізод, який миттєво став вірусним у соцмережах.

Все сталося на стадіоні в Мехіко за кілька годин до матчу-відкриття між збірними Мексики та ПАР. Саме там легендарна колумбійська співачка Шакіра готувалася виконати офіційний гімн турніру "Dai Dai (Let's Go)" разом із нігерійським репером Берна Боєм.

У цей час Бенедетто працював у прямому ефірі та вів репортаж зі стадіону. Однак раптом журналіст помітив Шакіру неподалік від поля.

Далі сталося те, що вже назвали одним із найкумедніших моментів Мундіалю. Не довго думаючи, аргентинець просто залишив своє робоче місце, відклав мікрофон і попрямував назустріч світовій зірці.

Оператор спочатку навіть не зрозумів, що відбувається, але швидко перевів камеру на Шакіру, яка проходила вздовж трибун.

Зрештою журналіст наздогнав співачку та попросив спільне фото.

Шакіра поставилася до цього з усмішкою. Вона охоче погодилася на знімок, позувала перед камерою із фірмовим знаком миру та подарувала Бенедетто момент, який той точно не забуде ніколи.

Цікаво, що для Бенедетто це далеко не перша зустріч із зірками під час великих спортивних подій. Користувачі соцмереж навіть пригадали, як журналіст фотографувався зі співачкою Дуа Ліпою під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018 році.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

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