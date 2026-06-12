Президенту Палестинської асоціації відмовили в американській візі на ЧС-2026

Президент Палестинської футбольної асоціації Джибріль Раджуб заявив, що він не отримав американської візи напередодні чемпіонату світу 2026-го року.

Його слова передає ESPN.

"Я не вважаю справедливим використовувати або зловживати цим, а також відмовляти у праві на участь усім футболістам у всьому світі", – прокоментував ситуацію палестинський політик.

Джибріль Раджуб був присутній на матчі-відкритті цьогорічного мундіалю між Мексикою та ПАР, який проходив на стадіоні "Ацтека" у Мехіко. Проте відвідати протистояння, які відбуватимуться на американській території, палестинський політик, вірогідно, вже не зможе.

Зауважимо, що збірна Палестини не пройшла кваліфікацію на цьогорічну світову першість, вона посіла 5 місце у групі B. Проте ФІФА традиційно запрошує президента кожної футбольної асоціації, щоб підкреслити важливість "свята об'єднання" на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що напередодні президент Палестинської футбольної асоціації Джибріль Раджуб відмовився тиснути руку віцепрезиденту Ізраїльської футбольної асоціації Басіму Шейху Сулейману під час конгресу ФІФА у Ванкувері.

А до цього Міжнародна федерація футболу відхилила вимогу Палестини відсторонити ізраїльські клуби.

Також додамо, що у матчі-відкритті ЧС-2026 "ацтеки" переграли команду Південно-Африканської Республіки із рахунком 2:0. Авторами голів стали Кіньйонес та Хіменес.