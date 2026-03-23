Названо дату та час першого Ель Класико на оновленому "Камп Ноу"

Барселона та Реал дізнались, коли проведуть очне протистояння у другому колі чемпіонату Іспанії.

Зустріч між іспанськими грандами у 35 турі відбудеться 10 травня. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що це буде перше Ель Класико на стадіоні "Камп Ноу" після реконструкції. Оновлена арена каталонців тепер може приймати понад 100 тисяч глядачів.

Зазначимо, що після 29 турів Барселона випереджає Реал на чотири залікові бали в турнірній таблиці Ла Ліги. В останньому матчі каталонці здолали Райо Вальєкано, завдяки чому стали першим клубом, який гарантував собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27.