Софія Кулай — 29 січня 2026, 08:08
Мбаппе – про поразку Реала від Бенфіки: Це справжня ганьба
Кіліан Мбаппе
Лідер мадридського Реала Кіліан Мбаппе назвав поразку від Бенфіки у Лізі чемпіонів ненормальним явищем.

Його слова цитує Eurosport.

Особливо французького нападника засмутив останній гол у матчі, який забив український воротар "орлів" Анатолій Трубін.

"Те, що відбувалося сьогодні на полі – ненормально. Четвертий пропущений м'яч – це справжня ганьба. По суті, третій гол теж уже нічого не вирішував, проте нам трохи соромно за те, що ми їх пропустили. Нам необхідно виправляти ситуацію, адже до цього ми провели три матчі на гідному рівні", – заявив футболіст "вершкових".

Нагадаємо, що матч закінчився перемогою лісабонського клубу з рахунком 4:2. Сам Кіліан оформив дубль у ворота Бенфіки, яка посіла останнє 24-те місце (9 балів), яке гарантувало їй стикові поєдинки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26.

Реал також напряму не зміг потрапити до стадії 1/8 фіналу. Команда Альваро Арбелоа із 15 очками стала 9-ю у загальній таблиці основного раунду ЛЧ.

До слова, Мбаппе закінчив основний етап ЛЧ у статусі найкращого бомбардира сезону. На рахунку француза 13 результативних ударів. Кіліан побив рекорд Кріштіану Роналду, який у груповому раунді сезону-2015/16 наколотив 11 голів у 6-ти матчах.

Бенфіка Ліга чемпіонів Реал Мадрид Анатолій Трубін Кіліан Мбаппе

