Ти – наша найбільша сила: Мбаппе зворушливо привітав маму із 52-річчям

Зірковий форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе публічно привітав свою маму Файзу Ламарі з днем народження.

Напередодні їй виповнилося 52 роки, а футболіст з нагоди свята поділився спільними фотографіями та присвятив їй дуже тепле послання.

"З днем народження королеву нашого світу. Ти — наша найбільша сила. Ми ніколи не зможемо достатньо віддячити тобі за все, що ти робиш для нас щодня, і за те, якими чоловіками ти виховала мене та моїх братів. Я люблю тебе, мамо", — написав Мбаппе.

Нагадаємо, Файза в минулому професійно займалася гандболом, а після завершення спортивної кар'єри стала однією з найважливіших людей в оточенні сина. Вона бере активну участь у його справах, зокрема переговорах та комерційних проєктах.

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Мама відігравала важливу роль у кар'єрі Кіліана ще з його дитинства. Саме вона була поруч на ранніх етапах його футбольного шляху та допомагала синові розвиватися як спортсмену.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе потрапив у гучний політичний скандал через футболку.