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Мбаппе підкорилось унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 08:24
Мбаппе підкорилось унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу
Кіліан Мбаппе
Getty Images

У ніч із 19 на 20 липня завершився чемпіонат світу-2026 із футболу, за результатами якого унікальне досягнення підкорилось Кіліану Мбаппе.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Капітан збірної Франції став найкращим бомбардиром турніру. Він забив десять м'ячів у восьми матчах.

Лідер "Ле Бльо" став першим гравцем в історії, який здобув "Золоту бутсу" на двох чемпіонатах світу. Вперше він це зробив на попередньому мундіалі-2022 в Катарі.

Зазначимо, що Мбаппе на ЧС-2026 також віддав чотири асисти. Загалом із 22 голами він наразі є одноосібним найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що збірна Франції залишилась без медалей на мундіалі. Вона у півфіналі програла Іспанії (0:2), а в поєдинку за "бронзу" поступилась Англії (4:6).

Чемпіоном світу стала "Фурія Роха". Підопічні Луїса де ла Фуенте у фіналі в додатковий час дотиснули Аргентину (1:0).

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