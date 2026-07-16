Після перемоги над Англією Мессі отримав особливий подарунок на згадку про Марадону

Ліонель Мессі став одним із головних героїв півфіналу чемпіонату світу-2026, допомігши збірній Аргентини здобути вольову перемогу над Англією з рахунком 2:1. Капітан "альбіселесте" відзначився двома результативними передачами, які стали ключовими у виході команди до фіналу.

Після фінального свистка на Мессі чекав ще один особливий момент. Репортер TyC Sports подарував йому культову футболку збірної Аргентини з чемпіонату світу 1986 року з прізвищем легендарного Дієго Марадони на спині.

Журналіст пояснив, що ця футболка є експонатом його особистої колекції, але після ще однієї історичної перемоги Аргентини над Англією вона має опинитися саме в руках Мессі.

Символізм цього подарунка був очевидним. Минуло рівно сорок років від знаменитого матчу чемпіонату світу 1986 року, коли Дієго Марадона привів Аргентину до легендарної перемоги над англійцями. Тепер уже Мессі став одним із творців нового пам'ятного розділу цього принципового футбольного протистояння.

В інтерв'ю після матчу капітан аргентинців не приховував емоцій і тепло згадав футбольну легенду.

"Я впевнений, що Дієго насолоджується цим згори, бо сьогодні був дуже особливий день для нього", – сказав Мессі.

A MESSI LE REGALARON LA CAMISETA DE MARADONA DEL 86’



QUÉ MOMENTO. pic.twitter.com/2gy9mBVNwd — Messias (@Messias30_) July 15, 2026

Нагадаємо, Ліонель був визнаний найкращим гравцем протистояння проти "трьох левів".

У фіналі ЧС-2026 Аргентина зіграє проти Іспанії. Зустріч запланована на 19 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це другий поспіль фінал Мундіалю для "біло-блакитних". У 2022-му аргентинці у серії пенальті перемогли Францію.