Глузував з Мессі до 90+2 хвилини, а потім зник: відомий журналіст і фанат Роналду осоромився у соцмережах

Поразка збірної Англії від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу-2026 боляче вдарила не лише по вболівальниках, а й по одному з найвідоміших прихильників "трьох левів" – британському журналісту Пірсу Моргану.

Відомий фанат Кріштіану Роналду протягом усього матчу активно коментував події у соцмережі X, не приховуючи підтримки Англії та регулярно підколюючи Ліонеля Мессі.

Ще в першому таймі Морган іронічно написав: "А Мессі взагалі є на полі?", натякаючи на непомітну гру аргентинського капітана.

Читайте також : Відео Фото Мессі був шокований: після перемоги над Англією аргентинці знайшли секретні записи Пікфорда на пляшці

Після перерви журналіст продовжив демонструвати впевненість у перемозі англійців, похваливши головного тренера: "Тактичний шедевр Тухеля!"

Однак на 90+2-й хвилині все перевернулося. Аргентина вирвала перемогу з рахунком 2:1, а оптимізм Моргана миттєво змінився розчаруванням.

Після фінального свистка журналіст опублікував лише коротке повідомлення: "FFS" (скорочення від англійського лайливого вислову, яке можна перекласти як "Та твою ж матір"), після чого більше не коментував матч.

Нагадаємо, Після цієї поразки Англія, яку вже пояснив головний наставник "трьох левів", побореться з Францією за бронзові медалі турніру. Поєдинок проти "Ле Бльо", який програв Іспанії (0:2), розпочнеться 19 липня о 00:00 (за київським часом).

Натомість Аргентина того ж дня (о 22:00) зустрінеться з Іспанією у фіналі Мундіалю. Це другий поспіль фінал ЧС для "біло-блакитних".