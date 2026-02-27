Мбаппе хоче уникнути операції, яка позбавить його права виступити на ЧС-2026

Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе шукає консервативні методи лікування свого травмованого коліна, яке турбує його ще з грудня 2025 року.

Про це повідомляє AS.

Матч проти Бенфіки став вже далеко не першою грою, яку пропустив ключовий форвард "вершкових" саме через дискомфорт у лівому коліні.

Мбаппе хоче дізнатись точний діагноз свого ушкодження, аби повністю відновитись до чемпіонату світу-2026 з футболу, який відбуватиметься протягом 11 червня – 19 липня.

Кіліан всіляко відкидає можливість хірургічного втручання, адже операція поставить хрест на його виступах на Мундіалі. Тому француз спільно з лікарями Реала шукає альтернативний метод лікування, яке дозволить йому позбутись болю у нозі.

Наразі невідомо, наскільки 27-річний футболіст вибув із гри. Зазначалось, що Мбаппе пропустить ще два матчі Ла Ліги та, можливо, гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де "Королівський клуб" зіграє проти англійського Манчестер Сіті або португальського Спортінга.

Кіліан хоче повноцінно відновитись, перш ніж повертатись на футбольне поле.

Нагадаємо, що без француза Реал вдруге переміг Бенфіку в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2:1, пробившись до наступної стадії єврокубкового турніру.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х зустрічах, у яких забив 38 голів та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа запевнив, що ушкодження "10-ки" команди є лише питанням декількох днів.