Зірка збірної Франції визначився з майбутнім у Реалі

Центральний півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга не планує покидати клуб в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

23-річний гравець хоче залишитися в Реалі і боротися за місце в складі в наступному сезоні.

Зазначається, що ситуація з тренером буде мати важливе значення для остаточного рішення клубу.

Чинний контракт хавбека з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 Камавінга взяв участь вже у 39 іграх в усіх турнірах за іспанський клуб, у яких забив 2 м'ячі та одного разу асистував партнеру по команді.

Раніше у Мадриді не виключали трансфер Едуардо, якщо надійде приваблива пропозиція.