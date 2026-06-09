Мбаппе: Мета збірної Франції – виграти чемпіонат світу

Нападник Кіліан Мбаппе заявив, що ціллю збірної Франції є перемога на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова передає AS.

"Мета – виграти чемпіонат світу. Ми їдемо до США, щоб виграти чемпіонат світу. Я не розумію тих розмов про те, що наша мета — півфінал. Якщо мета – півфінал, то ми туди дістаємося, припиняємо змагатися, а потім повертаємося додому? Ні! Мета – виграти. Це мрія всіх", – заявив Мбаппе.

Збірна Франції на ЧС-2026 потрапила в групу І, де зіграє з Норвегією, Сенегалом та Іраком.

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Нагадаємо, що Мбаппе став найкращим гравцем мадридського Реала у сезоні-2025/26.

За поточний сезон француз зіграв у 44 матчах, де забив 42 м'ячі й віддав 7 результативних передач.