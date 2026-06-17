Ще знайдуться ті, хто його критикуватиме: Дешам – про гру Мбаппе в матчі проти Сенегалу

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам висловився про гру Кіліана Мбаппе в поєдинку проти Сенегалу (3:1) на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Le Figaro.

Тренер "Ле Бльо" розхвалив свого форварда, який оформив дубль. Він розповів, що робить зірку Реала особливим гравцем.

"Ще знайдуться ті, хто його критикуватиме. Це винятковий футболіст. Навіть якщо він проводить не найкращий матч, одного епізоду достатньо, щоб принести перемогу своїй команді. Я переконаний, що позиція в центрі нападу є для нього оптимальною. Водночас він може зміщуватися та діяти вільно.

Я дуже радий за нього. Якщо він не надто вдало проводить перший тайм, але після перерви забиває два м'ячі, мене це повністю влаштовує. Він не сумнівається у собі, це не в його характері. За весь матч він міг забити чотири або навіть п'ять голів. Він був відображенням усієї команди", – сказав Дешам.