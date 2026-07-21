Мбаппе став обличчям FC 27: EA Sports презентували обкладинку нової гри

Компанія EA Sports офіційно представила обкладинку нового футбольного симулятора EA Sports FC 27, головним героєм якої став нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Саме француз прикрасив стандартне видання гри, яка вийде вже 25 вересня 2026 року.

Читайте також : Фото Від кіберспорсмена до гравця Лаціо: як чемпіон з FIFA відмовився від джойстика і став професійним футболістом

Офіційний трейлер нової частини симулятора розробники покажуть 23 липня, а власники Ultimate Edition отримають можливість розпочати гру ще 17 вересня, майже за тиждень до загального релізу.

Також стали відомі ціни на новинку. У Європі стандартне видання коштуватиме 70 євро для користувачів PC та Nintendo Switch, а власникам PlayStation і Xbox доведеться заплатити 80 євро. У США вартість гри становитиме 70 доларів незалежно від платформи.

Поява Мбаппе на обкладинці не стала великою несподіванкою. Француз уже давно є одним із головних амбасадорів футбольної серії від EA Sports і неодноразово представляв попередні частини гри.

Раніше повідомлялося, що cуверенний фонд Саудівської Аравії та інвестеційна компанія Silver Lake стануть спонсорами відомої корпорації Electronic Arts&