Навів страх на суперників: зірка Баварії запалив за збірну Франції перед ЧС-2026

Правий вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе став автором хеттрику у товариському матчі збірної Франції проти Північної Ірландії.

Під завісу першого тайму 24-річний футболіст розмочив нулі на табло. Цей результативний удар став єдиним у першій 45-хвилинці.

У другій половині зустрічі Олісе не лише подвоїв перевагу "Ле Бльо", а й на 74-й хвилині забив третій м'яч французької національної команди.

Контрольний спаринг закінчився розгромною перемогою команди Дідьє Дешама з рахунком 3:1. Відзначимо, що головний герой у складі господарів був знятий із гри на 82-й хвилині. Замість Олісе на полі з'явився нападник Монако Магнес Акліуш.

Після результативного поєдинку на рахунку зіркового вінгера 7 голів у 17 іграх за збірну. Також у його активі 3 асисти.

Міжнародний товариський матч

8 червня

Франція – Північна Ірландія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Олісе, 2:0 – 49 Олісе, 2:1 – 64 Келлі, 3:1 – 74 Олісе

На цьому товариські матчі у рамках підготовки до ЧС-2026 для Франції закінчені. У попередній грі "Ле Бльо" несподівано програли Кот-д'Івуару 1:2.

Додамо, що у рамках групового етапу Мундіалю Франція зіграє проти Сенегалу (16 червня), Іраку (23 червня) та Норвегії (26 червня).

Раніше повідомлялося, що Олісе відкритий до переходу в мадридський Реал. А президент Баварії звернувся до очільника "вершкових" Флорентіно Переса, який виграв вибори, щодо трансферу Майкла у Мадрид.