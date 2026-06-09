Хеттрик Олісе та перемоги грандів у товариських матчах напередодні ЧС-2026

Напередодні відбулися товариські поєдинки за участі команд, які зіграють на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Свої останні ігри перед турніром провели три збірні, які входять до десятки головних фаворитів майбутнього Мундіалю. Нідерланди лише в кінцівці компенсованого часу вирвали перемогу над Узбекистаном, який уперше зіграє на світовій першості.

З однаковим рахунком 3:1 тріумфували Франція та Іспанія. Вони здолали Північну Ірландію та Перу відповідно.

Міжнародні товариські матчі

8-9 червня

Нідерланди – Узбекистан 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Гакпо (пен.), 1:1 – 90+2 Сергєєв, 2:1 – 90+8 Гакпо (пен.)

Франція – Північна Ірландія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Олісе, 2:0 – 49 Олісе, 2:1 – 64 Келлі, 3:1 – 74 Олісе

Перу – Іспанія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 2 Оярсабаль, 0:2 – 32 Педрі, 0:3 – 53 Гальєсе (АГ), 1:3 – 66 Велес

Нагадаємо, що напередодні свої товариські матчі також зіграли збірні Хорватії, Норвегії та інші декілька учасників ЧС-2026. Мундіаль стартує вже 11 червня.