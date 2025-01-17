Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Мілана та Ювентуса погодився очолити саудівський клуб

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 14:22
Екстренер Мілана та Ювентуса погодився очолити саудівський клуб
Массіміліано Аллегрі
Серія А

Массіміліано Аллегрі, який з травня минулого року залишається без роботи, погодився очолити саудівський Аль-Ахлі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, сторони домовилися про співпрацю, яка розпочнеться з наступного сезону. Сьогодні мають бути узгоджені останні детілі контракту.

Читайте також :
Форвард Атлетико зазнав травми та ризикує пропустити гру з Баєром у Лізі чемпіонів

Очікується, що до кінця нинішнього сезону виконувачем обов'язки головного тренера Аль-Ахлі буде колишній тренера Удінезе Габріеле Чоффі.

Нагадаємо, що в складі Аль-Ахлі виступають такі футболісти, як Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Габрі Вейга, Айвен Тоуні, Меріх Деміраль, Едуар Менді та Франк Кесс'є.

Раніше стало відомо про плани Мілана підписати одноклубника Михайла Мудрика. Це станеться, якщо "россонері" не зможуть домовитися про трансфер Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед.

Аль-Ахлі Мілан Саудівська Аравія Чемпіонат Саудівської Аравії Ювентус Массіміліано Аллегрі

Массіміліано Аллегрі

Аллегрі отримав пропозицію з Саудівської Аравії
Рома шукає нового тренера: хто може очолити клуб Довбика
Рома назвала трьох кандидатів, які можуть змінити Раньєрі на посаді тренера з нового сезону
Мілан визначився з кандидатами на заміну Фонсеці
Екстренер Ювентуса претендує на роботу в АПЛ

Останні новини