Пономаренко: Маємо виходити на ЧС-2030

Форвард збірної України Матвій Пономаренко висловив впевненість, що команда подолає відбір на наступний чемпіонат світу, що відбудеться у 2030 році.

Про це 20-річний футболіст розповів в інтерв'ю Гливинський Pro Sport.

Пономаренко вважає, що досвід кваліфікації на ЧС-2026 дозволить уникнути невдачі.

"Дуже всім прикро, що не вийшли на чемпіонат світу. Всі хлопці засмутилися, але у нас молода команда і гарне майбутнє. Маємо 100% виходити на ЧС-2030. Не лише сподіваюся, а вважаю, що ми пройдемо на цей турнір.

З огляду на наш досвід, гадаю, ми вийдемо на наступний ЧС", – сказав Пономаренко.