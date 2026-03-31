Пономаренко: Маємо виходити на ЧС-2030

Сергій Шаховець — 31 березня 2026, 15:58
Пономаренко: Маємо виходити на ЧС-2030
Матвій Пономаренко
Форвард збірної України Матвій Пономаренко висловив впевненість, що команда подолає відбір на наступний чемпіонат світу, що відбудеться у 2030 році.

Про це 20-річний футболіст розповів в інтерв'ю Гливинський Pro Sport.

Пономаренко вважає, що досвід кваліфікації на ЧС-2026 дозволить уникнути невдачі.

"Дуже всім прикро, що не вийшли на чемпіонат світу. Всі хлопці засмутилися, але у нас молода команда і гарне майбутнє. Маємо 100% виходити на ЧС-2030. Не лише сподіваюся, а вважаю, що ми пройдемо на цей турнір.

З огляду на наш досвід, гадаю, ми вийдемо на наступний ЧС", – сказав Пономаренко.

Нагадаємо, що у півфінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026 Україна програла Швеції (1:3). У цій грі Матвій Пономаренко також відзначився дебютним голом.

31 березня підопічні Сергія Реброва зіграють товариський матч з невдахою іншого півфіналу – збірною Албанії. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також :
Відео Фото Arrivederci, Ребров? Прев'ю товариського матчу Україна – Албанія
Збірна України з футболу Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко

Шацьких дав пораду Пономаренку: Побачимо, як він цей удар стримає
УПЛ назвала найкращих гравця і тренера за підсумками лютого-березня
Ребров може "напихати": Пономаренко став на захист тренера збірної України
Винен не тільки Ребров, а й ми всі: Суркіс – про розгромну поразку України від Швеції
Дуже прикро, що програли, але в нас дійсно хороше майбутнє, – Пономаренко оцінив фатальну поразку від Швеції

Останні новини