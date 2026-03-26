Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Силовий форвард із хорошою технікою: Пономаренко оцінив сильні якості Дьокереша

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 18:01
Матвій Пономаренко
УАФ

Форвард збірної України Матвій Пономаренко висловився про сильні якості нападника Швеції Віктора Дьокереша.

Про це 20-річний футболіст розповів Ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Матвій пригадав виступи шведського нападника в португальському Спортингу, де він двічі ставав найкращим бомбардиром Прімейри.

"Звичайно, він топгравець. Грає на найвищому рівні в Арсеналі, у одній із найкращих команд світу. Грає в топчемпіонаті, тому так, це топнападник. Але щоб спеціально слідкувати за ним чи постійно дивитися – такого немає. Звичайно, пару матчів бачив, як він діє – силовий форвард із хорошою технікою та чудово поставленим ударом. Як він розривав у Спортингу... Буде цікаво спостерігати за ним проти нас", – сказав Пономаренко.

Зазначимо, що Віктор Дьокереш наразі виступає за лондонський Арсенал. У збірній Швеції нападник угорського походження забив 15 голів у 30 матчах.

Щодо Матвія Пономаренка, то футболіст Динамо отримав дебютний виклик у табір головної команди країни. Сергій Ребров вніс нападника в заявку на матч зі Швецією.

Нагадаємо, що півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Гра на стадіоні "Сьютат де Валенсія" в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за Києвом. Суперники вже визначилися з комплектами форми на матч.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Швеція.

Збірна України з футболу Матвій Пономаренко Віктор Дьокереш

Збірна України з футболу

