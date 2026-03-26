Ковалець спрогнозував результат матчу України проти Швеції

Денис Іваненко — 26 березня 2026, 09:01
Ковалець спрогнозував результат матчу України проти Швеції
Сергій Ковалець

Тренер запорізького Металурга Сергій Ковалець поділився очікуваннями від поєдинку збірної України проти Швеції у відборі на ЧС-2026.

Слова фахівця передає Sport.ua.

Він висловився про кадрові втрати "синьо-жовтих". Експерт розповів, чия відсутність стане найбільшою проблемою.

"Я впевнений, що тренерський штаб збірної на чолі з Сергієм Ребровим вже знають, як краще вийти з цієї ситуації. Це стосується як тактичної підготовки, так і зіграності між футболістами. У цій ситуації є чудовий шанс для хлопців, які не так часто потрапляли до збірної або тих, хто викликаний вперше.

Найбільше не вистачатиме тих футболістів, які були в основній обоймі восени: Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Артем Довбик. Проте в команді є виконавці, які можуть звалити на себе ношу лідерства", – вважає Ковалець.

Прогнозуючи результат, фахівець заявив, що очікує на рівне протистояння. Він не виключає можливості, що доля зустрічі буде вирішуватися в додатковий час.

"Впевнений, що матч буде цікавим та інтригуючим. Шанси команд розцінюю як 50 на 50. Але якщо називати рахунок поєдинку, то поставлю на те, що збірна України виграє в один м'яч, або в основний час, або в додатковий. До пенальті справа не дійде", – спрогнозував тренер.

Нагадаємо, що матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити тут.

Для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати шведів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації заплановано на 31 березня.

Читайте також :
Це дуже сильна команда за характером: Ребров поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Швеції
Сергій Ковалець

Колишній тренер молодіжної збірної України очолив Металург Запоріжжя
Потрібен час: Ковалець – про шанси Полісся стати третьою силою в УПЛ
Футбольні династії України: від Саленків і Ковальців до Циганкових і Гусєвих
Відомий український фахівець очолив клуб Першої ліги
Ковалець: Тренерському штабу збірної України треба працювати продуктивніше

