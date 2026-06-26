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Кот-д'Івуар вперше вийшов у плейоф на чемпіонаті світу

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 01:27
Кот-д'Івуар вперше вийшов у плейоф на чемпіонаті світу
Кот-д'Івуар – Еквадор
Getty Images

Збірна Кот-д'Івуару вперше в історії пройшла в плейоф у межах чемпіонатів світу.

Національна команда обіграла в третьому турі Кюрасао з рахунком 2:0 та посіла друге місце в турнірній таблиці групи E.

Для івуарійців – це вже четверта спроба вийти в плейоф. На мундіалі команда дебютувала в 2006 році, де не змогла вийти з групового етапу, поступившись Аргентині та Нідерландам. У 2010 році Кот-д'Івуар обійшли Бразилія та Португалія, а в 2014 – Колумбія та Греція. 

Нагадаємо, що в першому турі Кот-д'Івуар обіграв Еквадор на останній хвилині з рахунком 1:0, а в другому турі – поступився Німеччині 1:2.

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