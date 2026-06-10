Ноєр відновився після травми перед чемпіонатом світу

Воротар національної збірної Німеччини Мануель Ноєр повернувся до тренувань у загальній групі команди перед початком чемпіонату світу.

Про це повідомляє BILD.

Ноєр провів повне заняття з іншими воротарями в американському місті Вінстон-Сейлем, а на другий день зборів уперше взяв участь в ігрових вправах із польовими футболістами.

Спортсмен відновився після проблем із литковим м'язом і займається без обмежень.

Мануель може вийти на поле вже 14 червня у матчі проти збірної Кюрасао.

За спиною Ноєра 124 матчі за збірну, у яких він пропустив 118 голів та відіграв 50 "сухих" зустрічей.

Нагадаємо, що 40-річний воротар потрапив у заявку німецької національної команди на чемпіонат світу-2026, повернувшись до збірної після дворічної паузи.

На груповому раунді турніру підопічні Нагельсманна зіграють проти Кюрасао (14 червня), Кот-д'Івуару (20 червня) та Еквадору (25 червня).

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Німеччини, мюнхенської Баварії Леннарт Карль отримав травму на тренуванні та ризикує пропустити Мундіаль.