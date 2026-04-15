Тренер Барселони – про виліт із Ліги чемпіонів від Атлетико: Нам просто не пощастило

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від виїзної перемоги над мадридським Атлетико у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, яка не вивела команду до півфінального раунду.

Його цитує Marca.

Перша зустріч закінчилася звитягою "матрацників" 2:0, а от у другому поєдинку "блаугранас" оформили успіх 1:2. Сумарний рахунок після двох протистоянь — 3:2 на користь колективу Дієго Сімеоне.

"Ми розчаровані. У нас було багато моментів. Ми мали можливість зробити рахунок 3:0, а в підсумку пропустили. Ми розчаровані. Ми провели фантастичний матч. Догравали вдесятьох, а команда була просто чудова. Я справді ціную те, що побачив сьогодні (14 квітня – прим. ред.). Нам просто не пощастило. Так буває. Треба це прийняти. Це футбол. Все вирішують дрібні деталі. Потрібно дещо поліпшити, але менталітет, ставлення… команда віддала всі сили. Саме це ми й хочемо бачити. Хлопці провели фантастичну роботу, але нам не вдалося досягти результату", – сказав Флік.

Відзначимо, що у паралельному матчі ПСЖ вдруге поспіль з рахунком 2:0 переміг Ліверпуль, ставши другим півфіналістом Ліги чемпіонів-2025/26.

Ще два чвертьфінали відбудуться сьогодні, 15 квітня, коли мюнхенська Баварія прийме мадридський Реал, а лісабонський Спортинг гостюватиме на полі лондонського Арсенала. Обидва поєдинки стартують о 22:00 (за київським часом).