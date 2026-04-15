Слот розчарований черговою поразкою від ПСЖ: Ми мали забити два голи, але не забили жодного

Арне Слот, головний тренер Ліверпуля, відреагував на другу поспіль поразку від французького ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

Нідерландський спеціаліст переконаний, що у матчі-відповіді його команда награла на перемогу. Слот додав, що клас парижан дозволив їм не пропустити, незважаючи на всі моменти біля їхніх володінь.

Водночас результативні удари Усмана Дембеле лише дали зрозуміти, чому він став переможцем Золотого м'яча, а також чому ПСЖ тріумфував в ЛЧ в минулому сезоні-2024/25.

"Минулий тиждень був дуже важким і напруженим, але ми показали, що можемо значно покращити гру за тиждень. Хочу похвалити хлопців за те, як вони себе виявили сьогодні (14 квітня – прим. ред.). Гравці продовжували боротися навіть коли ми програвали. Ми створили дуже багато моментів, але так уже не раз траплялося цього сезону. Ми мали забити два голи, але не забили жодного. Тепер ми маємо боротися за вихід до наступної Ліги чемпіонів", – сказав Слот.

Коуч англійського клубу розчарований у вильоті з єврокубків, але запевнив, що майбутнє у команди виглядає перспективним. За словами наставника, його колектив показав, що може конкурувати із найсильнішим європейським клубом.

Відзначимо, що в обидвох чвертьфінальних іграх ПСЖ святкував перемогу з однаковим рахунком 2:0. У другому протистоянні дубль у ворота Ліверпуля оформив Дембеле.

У півфіналі ЛЧ команда Луїса Енріке зустрінеться з переможцем пари Баварія – Реал. Перша зустріч цих клубів закінчилась перемогою мюнхенців 2:1.

Додамо, що у паралельному поєдинку мадридський Атлетико програв Барселоні 1:2, але пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів завдяки звитязі у першому матчі 2:0.