Сімеоне – про вихід у півфінал Ліги чемпіонів: Боротимемося за те, чого прагнули стільки років

Головний тренер Атлетико Мадрид Дієго Сімеоне оцінив прохід своєї команди у півфінал Ліги чемпіонів, яка в 1/4 фіналу вибила каталонську Барселону.

Його слова наводить УЄФА.

55-річний спеціаліст пригадав довгий шлях із колективом, який триває вже понад 14 років. За цей час клуб багато разів починав із початку, але тепер "матрацники" увійшли до четвірки найсильніших у Європі.

За словами аргентинського наставника, такий початок гри був цілком прогнозованим, адже Барселоні потрібно було відігрувати рахунок, а помилки такого характеру, як допустила його команда, не зійдуть із рук.

Сімеоне розповів, що його підопічним потрібно було вести свою гру та атакувати, оскільки не можна було лише обороною зберегти здобутий результат при тому, що "блаугранас" буквально змушував його команду регулярно оборонятися.

"У першому таймі ми докладали гігантських зусиль і, незважаючи на окремі індивідуальні помилки, змогли налагодити гру. Гол був просто чудовий. У другому таймі гра стала йти у рівній боротьбі. Заміни надали нам сил, а суперники зменшили темп, розвинений у першому таймі. Ми проходимо до півфіналу з гарним настроєм та вірою у свої сили. Знаємо свої сильні та слабкі сторони. Будучи цілком упевненими в тому, що робимо, готові і боротимемося за те, чого прагнули стільки років", – заявив коуч Атлетико.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася звитягою "матрацників" 2:0, а от у другому поєдинку "блаугранас" оформили успіх 1:2. Сумарний рахунок після двох протистоянь — 3:2 на користь колективу Сімеоне.

У паралельному матчі ПСЖ вдруге поспіль з рахунком 2:0 переміг Ліверпуль, ставши другим півфіналістом Ліги чемпіонів-2025/26.

