Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легендарний Маттеус серйозно травмувався під час катання на лижах у горах

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 18:32
Легендарний Маттеус серйозно травмувався під час катання на лижах у горах
Лотар Матеус
Instagram Лотара Матеуса

Чемпіон світу 1990 року Лотар Маттеус отримав важкі травми під час відпочинку на гірськолижному курорті Оберлех-на-Арльберзі (Австрія).

Про це повідомляє Bild.

Рекордсмен збірної Німеччини за кількістю матчів (150 поєдинків) серйозно травмувався під час катання на лижах. У 64-річного ексфутболіста діагностували подвійний розрив зв'язок плеча.

"Це був останній спуск в останній день відпустки. Схил був крижаний і вибоїстий. Я не помітив крижану вибоїну і сильно впав на правий бік. Загалом я почуваюся добре", – розповів Маттеус.

Володаря "Золотого м'яча-1990" швидко відвезли назад до Мюнхена, до відомого лікаря Ганса-Вільгельма Мюллер-Вольфарта. Після діагностики МРТ Матеуса відправили до спеціаліста з лікування травм плеча, який проведе операцію.

Колишня зірка Баварії та Інтера опублікував світлину з лікарні у своєму Instagram та подякував прихильникам за підтримку.

Нагадаємо, що за схожих обставин важко травмувався німецький автогонщик Міхаель Шумахер. Семиразовий чемпіон світу Формули-1 ось вже 12 років прикутий до ліжка.

Маттеус Баварія Мюнхен

Маттеус

Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Легенда Баварії завітав на церемонію Золотого м'яча із моделлю, яка на 38 років молодша за нього
Легенда Баварії засвітився на трибунах футбольного матчу із молодою коханою
Маттеус закликав Баварію запропонувати новий контракт Мюллеру
Легенда Баварії і збірної Німеччини завів роман із моделлю, яка на 38 років молодша за нього

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік