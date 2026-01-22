Легендарний Маттеус серйозно травмувався під час катання на лижах у горах

Чемпіон світу 1990 року Лотар Маттеус отримав важкі травми під час відпочинку на гірськолижному курорті Оберлех-на-Арльберзі (Австрія).

Про це повідомляє Bild.

Рекордсмен збірної Німеччини за кількістю матчів (150 поєдинків) серйозно травмувався під час катання на лижах. У 64-річного ексфутболіста діагностували подвійний розрив зв'язок плеча.

"Це був останній спуск в останній день відпустки. Схил був крижаний і вибоїстий. Я не помітив крижану вибоїну і сильно впав на правий бік. Загалом я почуваюся добре", – розповів Маттеус.

Володаря "Золотого м'яча-1990" швидко відвезли назад до Мюнхена, до відомого лікаря Ганса-Вільгельма Мюллер-Вольфарта. Після діагностики МРТ Матеуса відправили до спеціаліста з лікування травм плеча, який проведе операцію.

Колишня зірка Баварії та Інтера опублікував світлину з лікарні у своєму Instagram та подякував прихильникам за підтримку.

Нагадаємо, що за схожих обставин важко травмувався німецький автогонщик Міхаель Шумахер. Семиразовий чемпіон світу Формули-1 ось вже 12 років прикутий до ліжка.