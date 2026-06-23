ФІФА планує змінити правила проведення серії пенальті на ЧС-2026
ФІФА планує змінити правила проведення серій післяматчевих пенальті до початку стадії плейоф чемпіонату світу-2026.
Про цe повідомляє The Times.
Голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна прагне запровадити одне підкидання монети замість двох.
Наразі діють правила, за якими капітан, який виграв перше жеребкування, обирає ворота, а переможець другого – хто виконуватиме удар першим.
За новими ж правилами переможець жеребкування обиратиме ворота, у які пробиватимуться одинадцятиметрові, а інший капітан вирішуватиме, яка команда виконуватиме удар першою.
Керівний орган провів дискусії з Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) щодо затвердження змін на суботньому відеодзвінку, щоб встигнути до матчів на виліт, які стартують у неділю.
Ця зміна буде експериментальною, а не офіційною зміною до правил, тому вона не буде обов'язковою для інших турнірів наступного сезону.
Нагадаємо, що ФІФА бажає, щоб американський президент Дональд Трамп вручив трофей переможцям чемпіонату світу 2026-го року, порушивши протокол церемонії.