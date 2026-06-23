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ФІФА планує змінити правила проведення серії пенальті на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 23 червня 2026, 23:14
ФІФА планує змінити правила проведення серії пенальті на ЧС-2026
ФІФА
Getty Images

ФІФА планує змінити правила проведення серій післяматчевих пенальті до початку стадії плейоф чемпіонату світу-2026.

Про цe повідомляє The Times.

Голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна прагне запровадити одне підкидання монети замість двох.

Наразі діють правила, за якими капітан, який виграв перше жеребкування, обирає ворота, а переможець другого – хто виконуватиме удар першим.

За новими ж правилами переможець жеребкування обиратиме ворота, у які пробиватимуться одинадцятиметрові, а інший капітан вирішуватиме, яка команда виконуватиме удар першою.

Керівний орган провів дискусії з Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB) щодо затвердження змін на суботньому відеодзвінку, щоб встигнути до матчів на виліт, які стартують у неділю.

Ця зміна буде експериментальною, а не офіційною зміною до правил, тому вона не буде обов'язковою для інших турнірів наступного сезону.

Нагадаємо, що ФІФА бажає, щоб американський президент Дональд Трамп вручив трофей переможцям чемпіонату світу 2026-го року, порушивши протокол церемонії.

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